Юному пациенту с серьезной травмой помогли тюменские врачи

Травматологи детского стационара Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) успешно провели сложную операцию пятилетнему пациенту, повредившему ногу в результате падения с высоты.

В приемном отделении мультидисциплинарная бригада диагностировала у ребенка закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости. Было принято решение об экстренной операции.

Остеосинтез маленькому пациенту провели по методу Илизарова – сопоставили костные отломки при помощи специальной металлоконструкции. После того, как костная ткань восстановилась и переломы зажили, врачи демонтировали аппарат.

"При таком подходе сохраняется работоспособность мышц и суставов. Пациент может активно использовать поврежденную конечность, регулярно нагружать ее и развивать, благодаря чему в кратчайшие сроки восстанавливается крово- и лимфообращение. Соответственно, процесс реабилитации идет быстрее и эффективнее", - объясняет врач-травматолог детского стационара ОКБ №2 Анастасия Данилова.

Мальчик выписан из стационара и проходит дальнейшую реабилитацию. Со временем об операции ему ничего не будет напоминать, и ребенок будет развиваться в соответствии с возрастом, сообщает Ямзина Дарья, пресс-секретарь ОКБ №2.