Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала в развитии туризма

Ямал вошел в число 11 регионов-победителей конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики среди субъектов РФ в 2023 году и будет реализовывать проект по направлению "туризм и гостеприимство". О действующих проектах и планах по развитию туризма губернатор Дмитрий Артюхов рассказал на семинаре-совещании, участниками которого стали 90 представителей сферы со всего Урала.

Главная задача, которую перед собой поставили участники, - сформировать единый подход в организации молодежного туризма между всеми задействованными ведомствами.



Дмитрий Артюхов выразил уверенность в успешной реализации проектов:

Нам доверили заниматься молодежным туризмом, это большая ответственность для региона. Будем разворачивать центр компетенций, создавать постоянные площадки для обмена опытом специалистов сферы со всей страны. Для округа это очень интересный вызов. У Ямала большие амбиции в сфере туризма, мы создаем новый сектор экономики региона, но понимаем, что по всем направлениям мы еще в самом начале пути. Не сомневаемся в том, что все наши туристические проекты будут реализованы и, самое главное, востребованы у туристов. Ямалу есть чем удивлять.

Глава региона подробно рассказал о проектах в сфере туризма. Региональные туроператоры готовы предложить более 60 разных туров по субъекту, а 25 общин коренных малочисленных народов Севера принимают у себя на стойбищах туристов. Уникальные виды Полярного Урала доступны жителям центральной России: всего в трех часах лету от Москвы и Санкт-Петербурга. Там развивают инфраструктуру для путешествий с комфортом – горные приюты. Сейчас есть два жилых и четыре санитарных модуля. В следующем сезоне возведут еще четыре жилых и пять санитарных модулей. Путешественники смогут подзарядить технику, согреться, переночевать и вызвать экстренные службы.

Также в скором времени появится туристический кластер, который обеспечит новое качество отдыха. Его ключевой проект – горнолыжный комплекс "Рай-Из". Это 19 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, самый длинный сезон катания в России, качественные отели 3* и 4*, СПА-центр и активности. В настоящее время на базе Ямальского многопрофильного колледжа ведется подготовка кадров для горнолыжного комплекса. В 2024 году в Салехарде появится круглогодичный центр компетенций, где будут готовить гидов, обучать представителей органов госвласти. В планах – формирование национального межрегионального маршрута по ключевым достопримечательностям ХМАО, Ямала и Тюменской области.

"Разработан региональный проект развития промышленного туризма. Одна из его задач – увеличение количества предприятий ТЭК, организующих экскурсии. В следующем году появится новая мера поддержки: предприятия смогут компенсировать покупку радиооборудования для проведения промышленных экскурсий в пределах 200 000 рублей", - уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Кроме того, проект "Ямал – полуостров открытий" в 2023 году приобретает межрегиональный формат. В округ приедут дети из Волновахи и из Тюмени. ЯНАО принимает финалистов конкурса "Большая перемена", принимает участие в новом федеральном проекте "Классная страна". Также регион посещают участники программы "Больше, чем путешествие" – победители всероссийских проектов и конкурсов.

Программа семинара включает в себя деловую и образовательную части. Участников ждет в том числе насыщенная экскурсионная программа: знакомство с достопримечательностями Салехарда, посещение этнопарка в Горнокнязевске и восхождение на ледник Романтиков.