ТВ-студия выбирает ведущих среди тех, кто устал от внуков

"Вы устали от внуков и мечтаете работать на ТВ? Пришло время рискнуть! ТВ-студия Штаб-квартиры "серебряного" добровольчества приглашает на кастинг ведущих и корреспондентов 55+ в медиапроект "ГЕРАНЬ шоу"", - отмечают в добровольческой ТВ-студии.

Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.

Скоро стартуют съемки "ГЕРАНЬ шоу", которое призвано показать альтернативные модели жизни в возрасте 50+, рассказать "философию" новых старших, преодолеть стереотипы о возрасте, дать действенные инструменты улучшения и насыщения жизни в разных сферах. Помимо актуальности и современности формата трансляции информации в новой "упаковке", шоу будет говорить на языке ценностей и смыслов, а проводниками станут ведущие, в лице "серебряных" медиаволонтёров. Так, в одной из рубрик – "Гость в студии", ведущие встретятся с яркими выдающимися представителями различных сфер деятельности (деятелями культуры и спорта, общественниками, лидерами социальных проектов и волонтёров), которые внесли значительный вклад в развитие Тюменской области. Ведущие и участники шоу докажут, что с лёгкостью могут перешагнуть через стереотипы и предрассудки и сформировать эффективный "месседж", наполнив его познавательной, культурной и социально-значимой информацией.

Работа в команде профессионалов, ведение шоу-рубрик, общение с интересными людьми и новый опыт - все это ждет вас в новом сезоне съемок, если отбор будет пройден успешно.

Принять участие в кастинге можно по заявке. Дата, время и место проведения будут сообщены дополнительно. Не упускайте возможность показать себя. Подробности по тел.: 8 (3452) 51-50-51.