У Центра татарской культуры тюменцев встречают с песнями и полевой кашей

У Центра татарской культуры весело и вкусно проходит фестиваль "Тюменская осень". На площадке гости активно участвуют в викторине "Zнай свой край", на сцене выступают творческие коллективы и исполнители, желающие угощаются сытной кашей.

"Участники викторины у нас уже стали обладателями двух тостеров, трех чайников и автомобильного аккумулятора. Наши волонтеры угощают жителей вкусной гречневой кашей с тушенкой, горячим чаем и кофе. Здесь также можно приобрести товары от тюменских производителей — молочную продукцию, колбасы, кондитерские изделия и многое другое", рассказал директор Центра татарской культуры, руководитель площадки Мансур Кабиров.

Участница фестиваля Светлана Ивановна рассказала, что и в викторине на вопросы ответила, и каши поела - очень довольна всем. "Эту кашу я еще и дома буду есть сегодня — девочки положили в другую тарелку, чтобы я с собой забрала", - отметила женщина.