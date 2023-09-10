Участники викторины "Zнай свой край" могут выиграть не только конфеты, но и квартиру

11:30 10 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

От смартфонов до новой квартиры: победители викторины "Zнай свой край" могут получить ценные подарки. Жителям Тюмени предстоит в двух турах ответить на краеведческие вопросы. Викторина состоится в рамках фестиваля "Тюменская осень" сегодня, 10 сентября.

Среди подарков: бытовая техника, электросамокаты, ноутбуки, телевизоры, легковые автомобили и квартиры в новых домах.

Площадки проведения викторины здесь.

Теги: викторина
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023