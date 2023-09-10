Участники викторины "Zнай свой край" могут выиграть не только конфеты, но и квартиру

От смартфонов до новой квартиры: победители викторины "Zнай свой край" могут получить ценные подарки. Жителям Тюмени предстоит в двух турах ответить на краеведческие вопросы. Викторина состоится в рамках фестиваля "Тюменская осень" сегодня, 10 сентября.
Среди подарков: бытовая техника, электросамокаты, ноутбуки, телевизоры, легковые автомобили и квартиры в новых домах.
Площадки проведения викторины здесь.
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