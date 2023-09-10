Подготовку к грантовым конкурсам проведут для ишимской молодежи

С 15 по 24 сентября участники образовательного марафона "Фабрика проектов", который стартовал в Ишиме 9 сентября, пройдут онлайн-консультации с экспертами.

Ишимцы освоят навык публичных выступлений и представят свой проект перед жюри. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы.

15 и 16 сентября в онлайн-формате пройдет 24-часовая консультация с региональными экспертами. В личном диалоге ишимцы смогут задать любые интересующие вопросы специалистам и детально проработать свои проекты. 23 сентября в 15:00 в мультицентре начнется подготовка к "Батлу идей".

24 сентября в 16:00 на площадке мультицентра стартует финальное событие марафона — "Батл идей", который будет состоять из трех этапов. На первом ишимцы представят свои проекты перед экспертами в формате шоу "Голос": участник перейдет во второй этап, только если по результатам презентации к нему повернутся хотя бы двое экспертов из трех. Далее активисты отправятся на дебаты.

— Команда нашего мультицентра помогает активной молодежи города создавать проекты и повышать качество инициатив. Благодаря образовательному марафону "Фабрика проектов" даже новички в социальном проектировании смогут разработать идею и получить помощь в написании своего первого проекта, — рассказала Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Зарегистрироваться на 24-часовую онлайн-консультацию можно до 14 сентября, на подготовку к "Батлу идей" до 22 сентября, на "Батл идей" до 23 сентября, сообщает КП-Тюмень.