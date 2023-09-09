На зимний режим работы в сентябре перешли тюменские библиотеки

Ряд библиотек будут работать с 10 до 19 часов со вторника по пятницу, а в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. Выходной день в учреждениях предусмотрен по понедельникам, а санитарный – в последний четверг каждого месяца.

Специалисты библиотек № 10 и 21 трудятся по другому графику. Временно не работают три учреждения, № 16, 17 и 18, сообщила Тюменская линия.