На зимний режим работы в сентябре перешли тюменские библиотеки

16:32 09 сентября 2023
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Ряд библиотек будут работать с 10 до 19 часов со вторника по пятницу, а в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. Выходной день в учреждениях предусмотрен по понедельникам, а санитарный – в последний четверг каждого месяца.

Специалисты библиотек № 10 и 21 трудятся по другому графику. Временно не работают три учреждения, № 16, 17 и 18, сообщила Тюменская линия.

Теги: библиотеки
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