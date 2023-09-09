Дыня может помочь в похудении

Дыня способна не только благоприятно влиять на здоровье, но и помочь похудеть, рассказала врач-диетолог ГАУЗ ТО "МКДЦ" Анна Верхоланцева.

Дыня содержит в своем составе большое количество каротиноидов, которые выступают в роли антиоксидантов. Одной из главных функций антиоксидантов является защита наших клеток от свободных радикалов, которые приводят к возникновению рака и сердечных заболевания.

Дыня содержит витамины В5, В6, C и K. Каждый из них свою функцию.

• Витамин В6, например, принимает участие в формировании нейронных связей в нашем головном мозге, генерируя серотонин, мелатонин и допамин, которые помогают бороться с тревожностью и стрессом.

• Витамин С, содержащийся в дыне, поддерживает здоровье нашей кожи и укрепляет иммунную систему.

• Витамины С и К, а также кальций отвечают за формирование крепких костей.

Дыня является источником большого количества диетических волокон. Диетические волокна гарантируют правильную работу пищеварительной системы, а также снижают общий уровень холестерина, сообщает Тюменская область сегодня.