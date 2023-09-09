Фестиваль "Дары земли Тюменской" состоялся в Тюмени

Фестиваль "Дары земли Тюменской" прошел у ДК "Железнодорожник". Атмосфера на таких праздниках "Союза ветеранов Ямала" всегда особенно душевная, дружелюбная.

Члены землячеств Союза собрались не только для того, чтобы похвастаться урожаем – главной частью праздника стала ярмарка по продаже выращенных овощей и фруктов.

В фестивале приняли участие все 14 землячеств "Союза ветеранов Ямала". Каждое организовало свою зону, выставив на столы все самое вкусное и красивое, что дала труженикам земля.

– Огурцы, помидоры, повидло сливовое, вишневое, консервы – весь ассортимент, что есть на даче. Все свое – домашнее, свежее. Каждая осень – это сезон заготовок, их надо много – на свою семью и семьи взрослых уже сыновей, – рассказывает Зинаида Алексеевна из Заполярного землячества.

Собранные в ходе торгов средства также пошли в фонд помощи участникам СВО. В прошлом году ярмарка "Дары земли Тюменской" собрала 62 тысячи рублей, в этом цифра еще более существенная – 145 тысяч рублей. Кроме того, благотворительные подарочные наборы получили жены бойцов, сообщила Тюменская область сегодня.