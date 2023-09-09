Тюменцы могут поделиться успехами в сфере кино 2022-2023 годов

Личными или командными успехами в сфере кино в 2022 и 2023 годы предлагает поделиться тюменцам "Центр развития цифрового капитала"

. Это могут быть участие или победа в грантовом конкурсе либо фестивале, других специализированных программах.

"При командировке, знакомстве с экспертами сферы, на грантовых конкурсах мы всегда знакомим собеседников с опытом Тюменской области. Показываем презентацию, рассказываем о достижениях, как протекает деятельность. Нам важно быть в фокусе, а потому не упускать значимых вещей, которые случаются в командах региона. Поэтому мы решили свериться с нашим киносообществом и дополнить данные об их успехах к себе", - поделилась продюсер контента "Центра развития цифрового капитала" Марина Климович.

В конце года компания планирует выпустить итоговый материал о кинодеятельности сообщества, сообщает Тюменская линия.