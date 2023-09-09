Голосование на конкурсе "Город России" продолжится до конца года

Тюменцы могут поддержать Тюмень на федеральном конкурсе "Город России". Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года.

Сейчас Тюмень собрала больше 16 тысяч голосов и находится на 14-м месте. Для голосования необходимо зайти на сайт город-россии.рф, кликнуть на город и подтвердить свой выбор. Процедура бесплатна, возрастных ограничений нет.

Голосование проводится в течение 2023 года, итоги будут подведены в конце декабря. Жители могут оказывать поддержку хоть каждый день: ограничение — один голос с IP-адреса в сутки.

Сейчас Тюмень занимает самую высокую позицию среди столиц УрФО. Челябинск на 17-й строке, Екатеринбург — на 32-й, Ханты-Мансийск — на 37-й, Курган — на 43-й, Салехард — на 53-й, сообщает Вслух.ру.