Военнослужащие из ЯНАО получили новые автомобили и квадроцикл

Транспорт куплен на личные средства губернатора и членов правительства

Ямальцам, которые в зоне СВО защищают родину, передали новую партию техники, закупленной на средства губернатора ЯНАО, членов правительства и руководителей муниципалитетов.

Бойцы получили автомобиль "Соболь", УАЗ "Патриот", квадроцикл Hisun "TACTIC 750", кроссовый мотоцикл, грузопассажирский УАЗ и ноутбук. Кроме того, в ближайшее время будет отправлен грузопассажирский фургон УАЗ "Профи". В настоящее время по заказу Ассоциации для батальона "Росомаха" изготавливаются: многоцелевые гусеничные платформы с автоматической турелью и арт-разведчики "Фурия", а также 30 дронов.

"Обеспечение ямальцев в зоне спецоперации ведется системно. Губернатор Ямала уделяет большое внимание общению с участниками СВО и их семьями, находится на связи с руководителями подразделений, в которых служат ямальцы", - отметили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, в ходе юбилейного "Честного маршрута" в шести городах Ямала губернатор Дмитрий Артюхов встретился с военнослужащими и их родными. По итогам был принят ряд системных решений по улучшению действующих и созданию новых мер поддержки, сейчас их более 50.

Так, введена выплата в размере одного миллиона рублей в качестве альтернативы земельным участкам для героев СВО, удостоенных госнаград. Средства можно направить на погашение ипотеки, покупку нового готового жилья или другого земельного участка. Кроме того, реабилитационный сертификат распространят на всех участников спецоперации, включая бойцов ЧВК. Дмитрий Артюхов отметил, что на Ямале защитников не делят на категории, все они – герои.

Региональные меры поддержки для ветеранов боевых действий начнут распространяться на участников СВО еще до получения ими статуса ветерана. А бойцам, уходящим в отпуск, компенсируют затраты на приобретение билетов, которые были куплены с 1 января 2023 года. Перевес багажа также будет компенсироваться. Профильные ведомства уже начали производить выплаты. Военнослужащие могут подать документы на получение компенсации на сайте социальной защиты Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: правительство ЯНАО