Герой России Рустам Сайфуллин хочет вернуться на фронт

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Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе спецоперации, проходит восстановление после второго ранения и снова хочет вернуться на фронт, пишет РИА Новости.

"Я вот честно признаюсь, и ребята, которые сейчас, в данный момент в госпиталях находятся с тяжелыми ранениями или кто уже прошел, - тяжелое не то, что ты, получив ранение, встаешь потом с трудом, начинаешь двигаться и передвигаться. Гораздо тяжелее когда ты, находясь в госпитале либо когда ты уже выписан из госпиталя, по своим физическим способностям не можешь находиться сейчас на передовой", - сообщил офицер в интервью РИА Новости.

По словам Сайфуллина, он прилагает усилия, чтобы как можно быстрее восстановится и встать в строй: "Потому что имея опыт, который приобретен за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто... я обязан передать данный опыт. Поэтому, конечно, сейчас, как я только восстановлюсь, я постараюсь, да. Если не на переднем крае, то, допустим, в том же штабе при принятии решений я могу где-то посодействовать, я могу где-то подсказать, если, конечно, нужна будет моя помощь. Я только за", - отметил он в интервью.

Полковник Рустам Сайфуллин в зоне СВО командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

Первый раз офицер был ранен под Черниговом, где вместе со своим полком обеспечивал переправу для группировки войск РФ через Десну. Его подразделениями был наведен понтонный мост, по которому ВСУ начали вести артиллерийский огонь. Четыре звена моста были повреждены, однако их удалось оперативно заменить понтонами из резерва. Сайфуллин находился на противоположном берегу и был ранен близким взрывом кассетного суббоеприпаса украинской тактической ракеты "Точка-У". Офицера эвакуировали, он был отправлен на лечение в Москву. Однако уже через месяц он вернулся в расположение полка в зоне боевых действий.

Второй раз Сайфуллина ранили в Донбассе, когда группировка российских войск освобождала Луганскую Народную Республику. Подразделения Сайфуллина наводили переправу через реку Северский Донец под шквальным огнем противника. В этот раз плотность огня была существенно выше, в том числе ВСУ применяли зажигательные боеприпасы. Сайфуллин находился на противоположном берегу, когда рядом с ним разорвалась минометная мина калибра 120 миллиметров. Взрывом офицеру сильно повредило обе ноги. Он сам себе оказал первую помощь, перетянув жгутом левую ногу, а правую – ремнем от автомата. Затем отполз от проезжей части, чтобы его не переехала российская бронетехника, и продолжил руководить переправой по рации. Позже его эвакуировали. Проходил лечение в госпитале Бурденко в Москве. Полковник подчеркнул, что после второго, очень тяжелого ранения ему большую поддержку оказала жена, три месяца находившаяся с ним в госпитале.

В настоящее время Сайфуллин назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.