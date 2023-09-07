Более 11 тысяч медиков Тюменской области получают соцвыплаты

Более 11 тысяч медиков первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи ежемесячно получают специальную социальную выплату от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации, сообщает отделение СФР по Тюменской области.

"Для получения выплаты самим работникам не нужно ничего предпринимать, так как она производится по реестрам, предоставляемым работодателями по итогам каждого месяца. В реестре, наряду со сведениями о сотрудниках, указывается сумма назначаемой выплаты, данные, по которым она рассчитана, а также реквизиты, на которые переводятся средства. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней со дня получения реестра", - отмечается в сообщении.