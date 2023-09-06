В Тюменской области за неделю выявлено 42 новых случая коронавируса

В Тюменской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 28 августа по 3 сентября в в области зарегистрировано 42 случая заболевания. неделей ранее пресс-служба ведомства сообщала о 26 официально зарегистрированных случаях заражения.

По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за минувшую неделю в стране заболели более 5,2 тысячи человек, госпитализировано почти 1,2 тысячи, зафиксировано 16 смертей. В Тюменской области за это период госпитализировано 5 больных, выздоровели 15 человек, летальных случаев не зафиксировано.

"Ситуация по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления", - отмечают в региональном РПН.