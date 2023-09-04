Ветеран СОБРа рассказал школьникам Тюмени, как вести себя при ЧС

Кавалер ордена Мужества, майор милиции в отставке Юрий Нифантов провел встречу с десятиклассниками школы №45 города Тюмени. Ветеран рассказал ребятам, как вести себя при угрозе террористического акта и обнаружении подозрительного предмета в школе.

Чтобы обезопасить себя и других, о подозрительных предметах нужно сообщить руководителю учреждения, не пытаться самостоятельно исследовать находку. Если видел, кто оставил предмет, то постараться запомнить, как выглядит человек.

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