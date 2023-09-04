В Тюменской области завершили обучение общественных наблюдателей на выборах

Фото Сергея Куликова

В Тюменской области завершилось обучение общественных наблюдателей, которые будут следить за честностью проведения выборов в единый день голосования.

Обучение проходило в течение июля–августа во всех городах и районах региона. Через неделю, 10 сентября, на избирательных участках будут работать более 2 000 общественных наблюдателей, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

– Процесс обучения завершен, мы подготовили специалистов по контролю за выборами, – рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры теоретических и публично-правовых дисциплин ИГиП ТюмГУ, руководитель юридической группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Дмитрий Тепляков. – Мы ставили перед собой цель подготовить как можно больше людей, пожелавших стать наблюдателями от Общественной палаты Тюменской области. И летом мы всех обучили.

Преподаватели проводили обучение в стандартном режиме с учетом опыта прошлых лет. Специалисты работали по учебной программе, разработанной с коллегами из других регионов с учетом практического опыта. Программа была разделена на темы, смена форм подачи информации позволяла не терять концентрацию в течение всего обучения.

– Модератор брал на себя организационную работу по управлению активностями, и время обучения пролетало незаметно как для слушателей, так и для лектора, – рассказал Дмитрий Тепляков. – В процессе обучения люди получили информацию для размышления и подготовились к практической деятельности.

По оценке эксперта, выборы в Тюменской области 10 сентября будут проходить в классическом формате – однодневное голосование без использования электронных средств. Бытует мнение, что выборы – это когда человек пришел и положил в избирательную урну бюллетень, на самом деле выборы – очень сложный и долгий процесс, поэтому и подготовка к ним занимает продолжительное время – от 80 до 110 дней, напомнил специалист.

– Мы провели очень важную работу, ведь чем больше людей будет знать о том, как контролировать выборы, тем люди будут грамотнее, и тем больший интерес в обществе будет к избирательному процессу, – уверен Дмитрий Тепляков. – Любой человек может стать наблюдателем и после обучения контролировать соблюдение законности во время голосования на избирательном участке.

Жительница Заводоуковска Светлана Субач будет работать общественным наблюдателем на выборах, в августе она прошла обучение. Женщина активно занимается общественной деятельностью и является председателем Заводоуковской районной организации профессионального союза работников образования и науки.

– Во время занятий специалисты рассказали о правилах поведения наблюдателей и процедуре проведения выборов, – поделилась впечатлениями Светлана Павловна. – В программе была практическая часть, и каждый мог попробовать себя в разных ролях. К примеру, мне удалось испытать себя в роли блогера, который присутствует на избирательном участке. Мне нужно было продемонстрировать, какие действия он может выполнять, а что ему делать нельзя.

Разбор возможных жизненных ситуаций дал опыт, который пригодится во время работы на избирательном участке. Будущие общественные наблюдатели в процессе обучения прошли пробное тестирование и вместе с экспертами провели разбор ответов. Например, обучавшиеся подробно обсудили порядок проведения выездного голосования. В завершение участники обучения сдали повторный тест и закрепили полученные знания.

– Буду участвовать в выборах в качестве наблюдателя не в первый раз, но занятия помогли мне восполнить пробелы и освежить память, – считает Светлана Субач. – Думаю, что такое обучение – отличная практика для тех, кто только начинает работу наблюдателя на выборах.

Во время голосования жители региона и страны выбирают свое будущее, поэтому для граждан важно быть причастными к этому событию, уверена общественный наблюдатель. В день голосования 10 сентября в Тюменской области будут трудиться 1 062 участковых избирательных комиссии. На каждом участке их работу будут контролировать общественные наблюдатели, перед которыми стоит особая задача – следить за законностью проведения избирательных процедур. Обучение поможет справиться с этой важной и ответственной миссией.