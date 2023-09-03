Около двух миллионов заявлений на получение услуг по недвижимости подали тюменцы

В этом году в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области поступило 1 953 854 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составила 24,5%.

1,7 млн приходится на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 27,2%.

На учет и регистрацию недвижимости подано более 215 тысяч, из них: на кадастровый учет – 27 тыс. заявлений, на регистрацию прав 169,7 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 19,2 тыс., сообщает Мегатюмень.