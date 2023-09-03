Около двух миллионов заявлений на получение услуг по недвижимости подали тюменцы

20:34 03 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В этом году в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области поступило 1 953 854 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составила 24,5%.

1,7 млн приходится на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 27,2%.

На учет и регистрацию недвижимости подано более 215 тысяч, из них: на кадастровый учет – 27 тыс. заявлений, на регистрацию прав 169,7 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 19,2 тыс., сообщает Мегатюмень.

Теги: недвижимость
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023