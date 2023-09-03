В Голышмановском округе произвели работы по подготовке к отопительному сезону

Более 20 миллионов рублей выделили из областного бюджета Голышмановскому округу на подготовку к отопительному сезону. Здесь действуют 61 котельная – их обслуживают 35 специалистов.

- По муниципальным контрактам заменили 16 котлов и 17 сетевых насосов. Эти работы производились в 14 котельных, расположенных в 12 населенных пунктах округа. Также делали ремонты в восьми котельных: устанавливали новые окна и двери, меняли кровлю и систему отопления, - отметил директор ресурсной организации Иван Грачев.

В рамках подготовки к зиме голышмановские коммунальщики обновили почти 350 метров ветхих теплосетей. По словам специалистов, оставались небольшие участки в старых трубах, остальные сети теплоснабжения обновлены в прежние годы. Всего протяженность теплотрассы по Голышмановскому округу составляет почти 16 тысяч метров. Газовыми котельными отапливаются 260 зданий социального и производственного назначения, из них 93 объекта - жилой фонд.

Коммунальщики произвели опрессовку теплотрасс, получили от газовиков разрешение на пуск газа, сообщает Мегатюмень.