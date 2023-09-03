Стоит ли удобрять плодово-ягодные культуры осенью, рассказала эксперт

14:36 03 сентября 2023
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- Уже в августе нельзя вносить азотные удобрения под ягоды, плодовые деревья и кустарники. Ведь азот активизирует рост новых побегов, листьев и корней растения, а они ближе к осени постепенно погружаются в состояние покоя, готовясь к зимней спячке. Осенью под плодовые надо вносить калийно-фосфорные удобрения: фосфор развивает корневую систему, а калий укрепляет иммунитет растений, - пояснила бывалая дачница Нина Петрова.

Чаще всего для удобрения плодово-ягодных культур используют суперфосфат, сернокислый калий или калиймагнезию. Их заделывать в землю по периферии кроны - там расположены всасывающие корни дерева.

- В середине и по краю приствольного круга очертите две окружности и через соответственно 15 и 25 см выкопать на них глубокие лунки, примерно на штык лопаты, и засыпьте в каждую по столовой ложке суперфосфата, - посоветовала Нина Петрова.

Также для осенней подкормки можно использовать готовые минеральные комплексы. Среди отличных натуральных удобрений – древесная зола, биогумус, перегной, навоз и компост, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: садоводы , советы
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