Более двадцати тысяч детей отдохнули в летних организациях отдыха и оздоровления детей Тюменской области

Летом 2023 года в пришкольных и загородных лагерях отдохнуло свыше 21 тысячи мальчишек и девчонок. По данным Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", 19 лагерей региона принимали этим летом детей. Каждый проводил от 3 до 6 смен.

– Нам удалось создать единое образовательное пространство для детей. Смены включали в себя дни единых действий, организованные по методическим рекомендациям Министерства просвещения. На каждой прошли Дни РДДМ "Движения Первых", что позволило нам мотивировать ребят на активное включение в ряды участников данного движения, – отмечает президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

В этом году путевки в лагеря получили три тысячи детей льготной категории граждан, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, а также детей участников СВО.

В лагерях юга Тюменской области отдохнули 8 тысяч юных жителей Ямала и Югры, а также провели часть своих летних каникул более 300 ребят из других регионов, в том числе из Омска, Екатеринбурга, и даже москвичи и петербуржцы, сообщает Тюменская область сегодня.