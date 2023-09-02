Силами Ямала в ДНР восстановили пять разрушенных школ

Строители работали в несколько смен, чтобы успеть к 1 сентября.

Пять школ в Волновахском районе готовы принять учеников после ремонта, который провели специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Образовательные учреждения с высокой степенью износа еще недавно были частично разрушены. Однако строители работали в несколько смен, чтобы успеть к началу нового учебного года.

Во второй Новотроицкой школе строители обновили фасад, сантехнику, кровлю, провели внутреннюю отделку. В четвертой школе поселка городского типа Новотроицкое восстановили отдельно стоящее здание спортивного зала. Рабочие заменили кровлю, восстановили стены и фасад, внутри обновили все помещения и инженерные коммуникации.

В Прохоровской школе ямальские строители установили новые окна, заменили кровлю, инженерные системы. Школа в Хлебодаровке также готова к встрече детей. Специалисты привели в порядок разрушенные цоколь здания и входные группы, территорию вокруг школы, произвели частичную замену системы теплоснабжения и кровли с установкой водосточной системы. Кабинеты информатики, физики, химии, биологии и спортивные залы будут оборудованы техникой, мебелью, инвентарем. Все здания готовы к отопительному периоду. Пять обновленных школ суммарно могут принять 2090 учеников.

Восстановление детских объектов находится под пристальным вниманием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Координирует процесс Минстрой России.