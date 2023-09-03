Стало известно, на сколько выросла средняя зарплата в регионе

Тюменская область занимает третье место в УрФО по уровню зарплат.

По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячные начисленные зарплаты составили 67 тыс. 20 рублей, увеличившись на 13,8%. В мае они выросли до 71 тыс. 459 рублей, а в июне - уже до 73 тыс. 206 рублей. За год сумма прибавила 14,3%.

В Уральском федеральном округе самые высокие заработки в первый летний месяц были на Ямале - 148 тыс. 290 рублей (у москвичей — 138 тыс. 717 руб.). Работникам Югры начислили в среднем 119 тыс. 270 рублей.

В Свердловской области жители в среднем заработали 66 тыс. 947 руб, в Челябинской — 61 тыс. 604 руб., в Курганской — 53 тыс. 72 руб, сообщает Вслух.ру.