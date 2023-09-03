Занятия в аэротрубе используют в реабилитации

Исследовательская социальная программа для людей с инвалидностью #ЛетатьЛегко второй месяц работает в Тюмени. Ее часть – проект "#Летаем_Вместе": 10 молодых людей с одинаковой формой ДЦП проходят курс реаблитации в аэротрубе. Занятия положительно влияют на физическое состояние людей с ограниченными возможностями здоровья.

У всех этих тюменцев из группы "Летунчики Медицинские" – одинаковая форма ДЦП с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Испытать непередаваемые эмоции от свободного падения и "прокачать" мышцы они могут благодаря участию в проекте, реализуемого при поддержке регионального департамента соцразвития в рамках гранта губернатора Тюменской области, сообщает Тюменская область сегодня.

– С нами сотрудничает медуниверситет, и каждый раз видим положительную динамику – снижение тонуса, улучшение походки и координации. Эффект проверила на себе: увлекаюсь танцами на колясках, исполняю латино-американскую программу, где много скручивающих движений спиной, грудью и корпусом, заметила, что когда регулярно занимаюсь в аэротрубе, пластичность, амплитуда движений улучшаются, – делится с нами руководитель проекта Анна Миркина.