В Омутинском районе появилась возможность проведения лабораторной диагностики на дому

Жители сел Омутинского района получили возможность сдавать необходимые анализы, не приезжая в районную больницу. Теперь, пациенты могут получить услугу забора крови прямо у себя дома. Это особенно важно для пациентов с ограниченной мобильностью, пожилых людей и тех, кто находится в труднодоступных местах.

С начала года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ, филиала областной больницы №11, осуществили 347 выездов для забора крови на дому у маломобильных граждан, а также паллиативных больных. Фельдшеры посетили более 150 пациентов на дому для забора крови, а также для сбора мокроты и проведения ЭКГ, сообщает Людмила Гринфельд, пресс-секретарь областной больница № 11.

"Это особенно важно для маломобильных граждан, которые испытывают трудности с посещением больницы из-за состояния здоровья или проблем с передвижением. Кроме того, паллиативным больным, которым нужна повышенная медицинская поддержка и забота, забор крови на дому обеспечивает комфорт и достойное обслуживание", - отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.