Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи

С 1 по 7 марта 2024 года в Сочи пройдет самое масштабное международное событие — Всемирный фестиваль молодежи. Жители Тюменской области от 14 до 35 лет могут подать заявку до 4 ноября на официальном сайте фестиваля.

На фестиваль молодежи приедут 20 тысяч российских и иностранных активистов — профессионалов в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и спорта в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые участие примут 1000 подростков от 14 до 17 лет: 500 приедут из России, еще 500 из-за рубежа.

Участники смогут познакомиться с молодыми и активными людьми из разных точек мира, получить опыт в сфере политики, культуры, спорта и образования от экспертов, принять участие в добровольческих акциях, найти единомышленников и почувствовать себя частью прогрессивного молодежного сообщества. Активисты могут предлагать свои идеи того, что можно добавить в программу и стать ее соавтором. Предложения от жителей России и зарубежных стран принимает чат-бот "Программный директор ВФМ" — он доступен на официальном сайте фестиваля на русском и английском языках.

На площадке события участникам будут помогать эксперты и 5000 волонтеров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Цель фестиваля — объединить молодежь со всего мира на одной площадке, чтобы вместе построить общее будущее: во взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве. В 2017 году Тюменская область принимала гостей — 35 делегатов из разных стран мира. Тогда Тюмень стала одним из двух городов в Уральском федеральном округе, который посетили участники фестиваля", — рассказал редакции Мой-портал.ру куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.