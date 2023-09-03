Тюменцы могут принять участие в благотворительной акции "Поделись урожаем"

Излишкам выращенных на приусадебных участках фруктов и овощей будут рады различные организации. В настоящий момент в центре помощи "Милосердие" народится порядка 160 человек. У многих из них – серьезные проблемы со здоровьем. Центр будет рад принять у тюменцев излишки урожая для своих подопечных.

– Мы принимаем дары осени: овощи, фрукты, рады всему. Благодарны и наши подопечные, ведь если граждане могут пойти и купить те же яблоки или кабачки в магазине, то у многих из этих людей такой возможности нет. Витамины очень нужны, – рассказывает заместитель директора по социальной работе ЦРСП ТО "Милосердие" Ольга Трепетен.

Благотворительную помощь можно привозить с 8 утра до 20 часов по адресу: ул. Коммунистическая, 70. Телефон администратора 62-65-65.

Поделиться урожаем можно и с Тюменским зоопарком: излишки яблок и овощей здесь примут в дар животным. В прошлом году горожане активно жертвовали излишки обитателям зоопарка, получая взамен не только искреннее "спасибо" от работников, но и приятный бонус – 10%-ную скидку на входной билет для семьи или 50% на один билет. В этом году данная практика продолжается. Привозить в дар можно любые фрукты, овощи и зелень.

Дары тюменской земли принимают в зоопарке ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: 27 км Ялуторовского тракта, сообщает Тюменская область сегодня.