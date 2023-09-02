Аптекарский сад пользуется популярностью у тоболяков

С 27 мая по 27 августа на территории сада команда мультицентра "Моя территория" организовала летнюю площадку для отдыха и проведения досуга тоболяков. За три месяца лета площадку посетили 2 507 горожан. 17 сообществ и 35 молодежных лидеров провели 120 событий и четыре тематических фестиваля.

Первым крупным событием стал Фестиваль добрососедства, который открыл летнюю площадку Аптекарского сада. Жители города прошли мастер-классы по изготовлению ловца снов и росписи керамических тарелок, посетили интерактивный спектакль "Привет, сосед!" от тюменского молодежного театрального центра "Космос", приняли участие в озеленении Аптекарского сада.

24 июня состоялся фестиваль "Станция молодежная", приуроченный ко Дню молодежи. Тоболяки посетили музыкальный пленэр и нарисовали пейзажи на мастер-классе по кофеграфии, угадали композиции по нотам на музыкальном квизе, поиграли в настольные игры.

8 июля прошел фестиваль "Семьи, любви и верности", посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. Горожане создали парные картины и браслеты, дети приняли участие в танцевальном флешмобе, чемпионате по скоростному счету вместе с родителями.

27 августа состоялось закрытие летней площадки Аптекарского сада — фестивалем "За чашкой чая". Жители города приняли участие в творческих мастер-классах на экологическую тематику: изготовили эко-бальзам для губ и разрисовали бумажные стаканчики пейзажами Аптекарского сада.

— Команда мультицентра "Моя территория" стремится помочь тоболякам установить культуру добрососедства и организовать мероприятия для интересного досуга. Благодаря событиям на летней площадке Аптекарского сада жители города смогли окунуться в атмосферу одного из самых уютных мест Тобольска, познакомиться с единомышленниками и найти новых друзей, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.