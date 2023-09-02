В Исетском районе появятся туркомплекс и гостиница с термальными парками

10:28 02 сентября 2023
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В Исетском районе появятся гостиничный комплекс с термальными парками, туркомплекс, племенное коневодческое хозяйство. По информации администрации Исетского района, в поселке Кировский строят гостиничный комплекс с термальными парками. В селе Красногорское откроют туристический комплекс.

В селе Шорохово создают племенное коневодческое хозяйство, в состав которого войдут ипподром и конноспортивная секция, сообщает Тюменская линия.

"Исетский район обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма в районе. На территории существует широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов: памятник природы "Марьино ущелье", Ингальская долина, турбаза "Южное" и многие другие. Перспективы дальнейшего развития туризма в Исетском районе будут связаны с реализацией новых инвестиционных проектов", – добавили в администрации района.

Теги: Исетский район
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