Стало известно расписание игр тюменского ХК "Рубин"

Накануне стартовал новый сезон Всероссийской хоккейной лиги. За главный трофей поборются 29 клубов. В новом сезоне ХК "Рубин" будет выступать под новым логотипом. Сейчас на форме красуется большая буква "Р", в символике появился оттенок бордового.

Третий год тренерский штаб возглавляет Денис Ячменев. В команде произошли изменения в составе. В августе "Рубин" взял кубок на турнире Almet Oilers Cup в Альметьевске, а на "Кубке Прикамья" занял второе место.

Для "Рубина" сезон начнется выездной серией. 3 сентября тюменцы встретятся с "Химиком" в Воскресенске, 5 сентября сыграют с "Рязанью-ВДВ". Затем последуют два поединка в Санкт-Петербурге: со "СКА-Нева" тюменцы скрестят клюшки 7-го числа, с "Динамо-СПб" - 9-го.

Первая домашняя серия пройдет с 14 по 20 сентября. Клуб будет играть во Дворце спорта, 2 сентября поступят в продажу абонементы.

Регулярный чемпионат "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" продлится до 18 февраля 2024 года. Каждый клуб проведет по 56 матчей: 28 на выезде и столько же – на домашнем льду. В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ — Кубок имени Владимира Петрова — смогут продолжить 16 сильнейших команд.

Плей-офф стартует 22 февраля, а решающий матч финала Кубка Петрова запланирован на 30 апреля 2024 года, сообщает Вслух.ру.