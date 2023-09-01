Руслан Кухарук поздравил жителей микрорайона "Тура" с новой школой

Самый первый звонок прозвенел сегодня утром для учеников, которые пришли в новый корпус школы № 67 в микрорайоне Тура, она рассчитана на 1 500 учеников и помимо классов в ней есть специализированные кабинеты, оснащенные всем современным оборудованием, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

В школе есть медико-биологическая лаборатория, спортивные площадки, библиотека, студия звукозаписи и зимний сад, создан центр детских инициатив. Здесь можно изучать науки, иностранные языки, заниматься спортом и единоборствами в гимнастическом зале и танцами в хореографическом. Ученикам 67-й предстоит изучать историю страны и поддерживать связь поколений – школа гордо носит имя полного кавалера ордена Славы Бориса Константиновича Таныгина.

"На линейке я поздравил с праздником учеников, родителей и учителей, а еще строителей, которые старались сдать школу к началу учебного года. Пожелал ребятам успехов в освоении знаний и не бояться пробовать силы во всех направлениях по интересам и по душе!" - отметил Кухарук.