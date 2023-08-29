Совет ветеранов города Тюмени возглавил Николай Сбродов

В администрации Тюмени состоялась внеочередная выборная конференция Тюменской городской Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ее новым председателем избран Николай Михайлович Сбродов.

В ходе заседания председатель городского Совета ветеранов Герман Борисович Смирнов сообщил, что покидает свою должность. Герман Смирнов внес значительный вклад в развитие ветеранского движения города. Он многое сделал для увековечивания памяти об участии Тюмени в Великой Отечественной войне в городском пространстве. По его инициативе был обновлен барельеф на Исторической площади, при его участии открыт памятник железнодорожникам фронта и тыла. Под его руководством был организован сбор и подготовка материалов для присвоения Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести". Он удостоен нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью", ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. В знак благодарности было принято решение присвоить Герману Смирнову звание "Почетный председатель городского совета ветеранов".

На должность председателя была вынесена кандидатура Николая Михайловича Сбродова, первого заместителя председателя городского Совета ветеранов.

Николай Сбродов родился в 1951 году в деревне Ушаково Тюменского района в семье рабочих. В 1968-м закончил тюменскую 38-ю школу. В том же году поступил учиться в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, которое окончил в 1972-м. Первое место службы — остров Сахалин, затем – учеба в Военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москве.

В декабре 1984 года он получил назначение в Афганистан на должность военного советника – начальника инженерной службы второй пехотной дивизии афганской армии, дислоцированной в провинции Панджшер. За выполнение боевых задач награжден орденом Красной Звезды, также был отмечен афганским орденом "За храбрость". По возвращении из Афганистана преподавал в родном военном училище. В 1993-м был уволен в запас в звании подполковника.

Затем случилась не менее деятельная, активная гражданская жизнь. В 2021 году он был избран в состав Тюменского городского совета ветеранов. С ноября этого же года стал первым заместителем председателя ветеранской организации. Таков послужной список Николая Михайловича.

Его кандидатуру делегаты поддержали единогласно.