Уват посещает все больше туристов

Около 20 тысяч туристов в 2023 году побывали в Уватском районе. Часть из них посетили северную территорию во время речного круиза по рекам Западной Сибири "От тайги до полярного круга". - У этого маршрута несколько остановок, включая Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард, одна из них в Увате, - говорит глава района Вячеслав Елизаров. –

Сильное впечатление производят залы "Золотой бабы" и "Ледниковый период", виды речных просторов с Кошелевской горы. Большую группу представляют и автопутешественники из центральной России и автономных округов.

9 сентября здесь начнется VIII фестиваль парковой скульптуры "Чудотворцы". - Темой фестиваля этого года станет "История в мифах и фактах". Накануне 100-летия Уватского района мастера создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений.

Эскизы скульптур нарисовали художники местной Детской школы искусств, основываясь на исторических особенностях каждого сельского поселения. Над скульптурами неделю будут работать 18 мастеров из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других регионов, - рассказал Вячеслав Елизаров, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.