Для ишимских студентов 60+ проведут киномарафон на новом факультете

30 пенсионеров старше 60 лет станут слушателями нового факультета "Культура и искусство" в Университете старшего поколения в Ишиме. Девятимесячные занятия начнутся осенью в библиотеке "ИнтеллектЦентр".

За это время студенты познакомятся с картинами известных художников, деятельностью российских театров, шедеврами кинематографа, творчеством писателей-юбиляров. Кроме того, встретятся с местными авторами литературного объединения "Парус".

"Для посетителей пожилого возраста занятия становятся настоящей отдушиной, возможностью пообщаться, обсудить полученные знания и открыть в себе новые таланты. К примеру, на киномарафоне слушатели окунутся во времена юности через совместный просмотр любимых советских фильмов. За чашечкой чая вспомнят прошлое и поделятся сокровенным, да и просто поднимут себе настроение", - рассказала ведущий библиотекарь "ИнтеллектЦентра" Наталья Станичникова.

По словам организаторов, слушателей ждут лекции, беседы, дискуссии, мастер-классы, видеоэкскурсии, встречи с интересными людьми. Студенты смогут сами активно участвовать в проведении занятий: готовить сообщения, доклады, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах, сообщает Тюменская линия.