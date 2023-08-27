На фестивале в Чебоксарах показали вышитую карту Тюменской области

Тюменские вышивальщицы представили карту Тюменской области с автономными округами - на фестивале "Вышитая Россия" в Республике Чувашия.

В Чебоксарах прошел трехдневный фестиваль "Вышитая Россия" — продолжение проекта 2022 года "Вышитая карта России". Более 130 мастеров из 70 регионов России представили в стенах Чувашского художественного музея вышитые карты своих регионов.

Уникальные полотна рукодельницы вышили различными техниками, используя, например, мех, бисер, аппликации из янтаря, и даже рыбью кожу.

Специалисты Российского этнографического музея подготовили для участников фестиваля большую программу, в том числе лекции по народному искусству и мастер-классы по различным техникам вышивки. Свой мастер-класс "Тюменский цветок" - по ковровой вышивке - провела одна из инициаторов вышитой карты Тюменской области Ирина Тарасенко из г. Ишима.

Карта Тюменской области привлекла всеобщее внимание оригинальностью исполнения, многообразием технологий. Многие посетители возвращались к тюменской вышивке по нескольку раз.

В одном из откликов бывшая тюменка (ныне жительница Сочи) поделилась впечатлениями: "Мне очень приятно, что показали мою родную местность такой, какая она есть - богатая на животный и растительный мир, с церквями, лесами, тундрой, нефтяными вышками.

Горжусь нашими мастерицами, создавшими эту красоту!"

По материалам Дома национальных культур и ремесел г. Ишима.