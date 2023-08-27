Нужно ли поливать дачные посадки в августе, рассказала эксперт

08:36 27 августа 2023
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Не все посадки требуют полива в конце лета. - Много воды все также необходимо капусте, баклажанам, кабачкам, огурцам и дыням. Томаты, перец, тыквы и арбузы можно уже не баловать. Чаще поливайте морковь. В августовский период она набирает объем и при недостатке влаги плоды покроются глубокими трещинами, будут не красивыми и не будут длительно храниться, сообщает КП-Тюмень.

Свекла, при недостаточном поливе в августе заметно мельчает и теряет свои вкусовые свойства. Как только ботва начнет клониться к земле и терять тургор, необходимо увлажнить корнеплоды достаточным количеством воды. Полностью прекращают полив корнеплодов за 10 дней до сбора урожая, - пояснила огородница Нина Петрова.

Теги: садоводы , советы
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