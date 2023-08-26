Тюменцы приняли участие во всероссийских соревнованиях по мотокроссу

Представители Тюменской области достойно выступили на Кубке Мотоциклетной Федерации России (МФР) по мотоспорту среди ветеранов и в других соревнованиях.

19-20 августа 2023 г., в поселке Буланаш Свердловской области прошел третий заключительный этап всероссийских соревнований по мотокроссу Кубок МФР по мотоспорту среди ветеранов. Турнир собрал более 100 спортсменов в трех возрастных категориях, география участия - от Кузбасса до Москвы.

Тюменскую область представляли в "группе А" (до 52 лет) Андрей Утусиков, в самой старшей "группе В" (до 62 лет) Сергей Дмитриев. Победу в "группе В" одержал Сергей Дмитриев, Андрей не смог показать достойный результат из-за проблем с мотоциклом.

Параллельно с Кубком МФР проводился традиционный мотокросс, посвященный 85-летию образования п. Буланаш и Дню шахтера. В классе "любители В" второе место занял представитель тюменской спортивной школы "Старт XXI век" Артур Байдалинов. В детских классах почетное 4 место занял Андрей Утусиков младший (класс 50 см3), также 4 место Даниил Градков (класс 65 см3).

В самом "ясельном" классе - для детей от 4 до 6 лет - уверенную бронзу завоевал Арсений Утусиков. Это самый младший из династий мотоспортсменов Утусиковых, ему пять лет.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.