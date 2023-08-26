В больнице Тобольска обновили реабилитационное оборудование

Оборудование отделения неврологии тобольской Областной больницы № 3 пополнилось подвесом с беговой дорожкой для вертикализации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.

Оборудование используется для подъема и поддержания пациента при перемещении или проведении тренировки с регулировкой нагрузки на ноги. Особенно эффективно оно работает в процессе восстановления двигательных функций после инсульта.

В день на подвесе реабилитацию проходят до пяти человек. В зависимости от состояния пациента, один курс может занимать от 15 минут до получаса. Отрабатывая постановку ноги и стопы, пациент перестает подволакивать ослабленную конечность и восстанавливает походку, постепенно вырабатывая стереотип ходьбы, заново учится ходить, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г.Тобольск).

"Механотерапия - самое современное направление реабилитации, позволяющее добиваться биологической обратной связи. Методика регулирует мышечный тонус, ликвидирует болевой синдром, оптимизирует реакции к физической нагрузке и улучшает психоэмоциональное состояние пациента", — рассказал главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.