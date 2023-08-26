Тюменские врачи смогли спасти мужчине руку

В приемное отделение Областной клинической больницы обратился мужчина, который при неосторожной работе с болгаркой чуть не отпилил себе большой палец. Диск от болгарки прошел буквально до середины ладони.

"У него был неполный отрыв большого пальца правой руки открытым переломом пястной кости, повреждением сухожилий сгибателей и разгибателей и пальцевых нервов, - рассказал кистевой хирург Владимир Малишевский. - Все анатомические структуры восстановлены, пациент выписан для послеоперационной реабилитации".

Важно правильно транспортировать отчлененную конечность в больницу. Необходимо завернуть палец в чистую ткань, затем положить в целлофановый пакет, этот пакет завернуть в другой, а между ними налить воду со льдом, сообщает tmn.АИФ-Тюмень.