Тюменские старшеклассники будут учить историю по новым учебникам

10:51 25 августа 2023
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Выполняя поручение президента России Владимира Путина, Тюменская область закупила комплекты новых учебников по истории для десятых и одиннадцатых классов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного педагогического форума "Призвание 2023".

По словам губернатора, в новых по содержанию учебниках отражена история настоящей России – могучей и независимой державы, которой не страшны враги и испытания.

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Как ранее отметил один из авторов учебника - помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заказчиком этой действительно сложной работы был Министерство Просвещения новый учебник  - это единый государственный учебник по истории и, по большому счёту, первый подобный учебник после распада СССР.

Теги: Александр Моор , история , образование , учебники
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