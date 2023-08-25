Тюменские старшеклассники будут учить историю по новым учебникам

Выполняя поручение президента России Владимира Путина, Тюменская область закупила комплекты новых учебников по истории для десятых и одиннадцатых классов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного педагогического форума "Призвание 2023".

По словам губернатора, в новых по содержанию учебниках отражена история настоящей России – могучей и независимой державы, которой не страшны враги и испытания.

[gallerу_1,2,3,4]

Как ранее отметил один из авторов учебника - помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заказчиком этой действительно сложной работы был Министерство Просвещения новый учебник - это единый государственный учебник по истории и, по большому счёту, первый подобный учебник после распада СССР.