Моор на педфоруме "Призвание" рассказал о важных аспектах работы системы образования

Только система образования, только учителя и наставники могут своим профессиональным опытом и открытыми сердцами помочь детям и родителям в сложных вопросах воспитания, задача учительского служения в том, чтобы вырастить новые поколения умных, смелых, честных людей, достойных сыновей и дочерей Отчизны, отметил в своем выступлении губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного педагогического форума "Призвание 2023".

Губернатор подчеркнул влияние учителей на формирование мировоззренческих взглядов своих воспитанников, рассказал, что в беседах многие добровольцы свое решение встать на защиту Родины отвечают, что "по-другому нельзя, так нас учили в школе".

С нового учебного года в школах появятся комплекты содержательно новых учебников по истории для десятых и одиннадцатых классов. В деле воспитания уже в полной мере задействован потенциал Российского движения детей и молодежи. Недавно открыл свои двери тюменский региональный штаб "Движения первых". Во всех школах есть центры детских инициатив. В мае начал работу тюменский филиал Федерального центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи на базе областного центра "Аванпост". В области не первый год действуют три учебно-методических центра "Авангард". Там ежегодно проходят сборы более пяти тысяч старшеклассников. 2024 году при содействии ветеранов боевых действий планируется организовать в регионе военно-спортивную игру "Зарница".

В своем выступлении губернатор подробно остановился на важной роли системы образования в подготовке кадров для региональной экономики.

"Тюменские техникумы, колледжи и вузы давно работают в прямом контакте с представителями реального производства. Наш стандарт – "кадры под ключ". В рейтингах, отражающих интеграцию профессионального образования в экономику, мы в числе лучших регионов страны", – отметил он.

В техникумах и колледжах за последние годы открыты 72 оснащенные современным оборудованием мастерские, а конкурс на обучение составляет шесть человек на место. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" уже 1 сентября стартует образовательный кластер в отрасли "Клиническая и профилактическая медицина" с участием медицинских колледжей и региональных медицинских центров. В 2024 году на основе взаимодействия профильных образовательных организаций и ведущих отраслевых предприятий будут созданы подобные кластеры в отраслях "Машиностроение" и "Дорожное строительство".

Развитие образовательной инфраструктуры в Тюменской области продолжается, подчеркнул Александр Моор. Прорывным проектом для науки, образования и экономики региона должен стать межуниверситетский кампус, который будет построен в Тюмени в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

"Мы продолжим программу строительства в городах и селах школ и детских садов, их капитального ремонта, оснащения современным оборудованием. Только в 2023 году ко Дню знаний мы откроем семь таких объектов", – подчеркнул Александр Моор.

В прямом эфире к участникам пленарного заседания форума обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Он высоко оценил усилия губернатора и правительства Тюменской области, направленные на развитие системы образования и воспитания подрастающего поколения.

Александр Моор вручил 42 работникам образовательных учреждений Тюменской области ведомственные и региональные награды за добросовестный труд и профессиональные достижения.

В семинарах-тренингах, мастер-классах, мини-пленарах и методических лабораториях регионального форума "Призвание" в период с 18 по 23 августа приняли участие 2,5 тысячи учителей, методистов и руководителей, а также педагоги из Краснодона.