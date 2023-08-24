Выставка работ уличных художников откроется в Тюмени

Открытие выставки работ уличных художников "Сокращая дистанцию: Обойдемся без стен" состоится в Тюмени 25 августа в 19:00 на территории двора на ул. Володарского, 24.

Выставка проводится при информационной поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий. Более 20 уличных художников со всей страны размышляли о сокращении дистанции и готовили в своих мастерских работы специально для этого проекта. Куратором проекта стал художник, участник "Морфологии улиц" 2020 года Алексей Бархан.

В программе: экскурсия от куратора Алексея Бархана и диджей-сет от LUCHDOBRA. Вход свободный.

Выставка "Сокращая дистанцию: Обойдемся без стен" состоится при поддержке межрегионального проекта "Родные музеи" программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".