День заводского гудка для Тюмени становится новой традицией

Второй год в Тюмени проходит праздник "День заводского гудка", участниками которого становятся ветераны городские ветераны, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Инициатором новой городской традиции стал Геннадий Кириллович Иванов, - известный как автор идеи "Бессмертного полка". Тюмень, которая достойно носит звание "Город трудовой доблести", поддержала эту идею, потому что для современного поколения это еще одна возможность сказать слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто в годы Великой Отечественной войны совершил трудовой подвиг, подчеркнул Кухарук.

"Заводской гудок в военное и послевоенное время звучал до шести раз в день: с него начинался новый рабочий день, обед и окончание долгих трудовых смен. Он стал важным символом жизни для Поколения Победителей, чья молодость прошла на заводе - месте, где всегда в горе и радости была поддержка коллектива, где проходили большие праздники или заводчане собирались на субботники, чтобы внести свой достойный вклад в развитие города", - отметил глава.

Встречи проходят в загородном саду, место проведения мероприятия выбрано неслучайно, ведь именно он был точкой притяжения тюменцев после рабочего дня. В 1948 году большой вклад в обустройство сада внесли именно рабочие заводов, которые располагались неподалеку. В саду организовывали танцы, а духовой оркестр дарил концерты.

Глава города отметил, что и в этот раз ветераны с радостью пришли на праздник, активно общались друг с другом, каждому было что вспомнить и поделиться новостями, рассказать о своей заводской жизни. Тюменские артисты создали атмосферу праздника и исполнили известные песни.

"Вместе с председателем комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Ольгой Швецовой и депутатами Тюменской гордумы мы поздравили наших ветеранов - Зинаиду Ивановну Бородулину, которая работала сборщицей цеха №4 завода АТЭ, а также активиста Совета ветеранов завода АТЭ Татьяну Михайловну Кособорову. Поблагодарили за труд и пожелали здоровья, долгих и счастливых лет жизни", - сообщил Руслан Кухарук.