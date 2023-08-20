Как подготовить первоклассника к школе, посоветовала тюменский психолог

Тюменский психолог Людмила Круглова рассказала, как подготовить первоклассника к школе.

1. Если родители показывают при ребенке свое беспокойство тем, как он пойдет в школу, то и ребенок будет воспринимать это как что-то страшное. Нельзя пугать ребенка, мол, "школа - это тебе не детский сад, нянчиться не будут" и т.д. Лучше наоборот, рассказать, как в школе интересно и познавательно. Если есть такая возможность - прогуляться по территории, познакомиться с учителем.

2. Выяснить, какие требования у школы к принадлежностям. Некоторые учителя начальных классов предпочитают ассоциировать предмет с цветом. Например, на тетради по математике будет синяя обложка.

3. Не рекомендуется покупать ребенку в первый класс школьные принадлежности, похожие на игрушки, потому что от игровой формы деятельности он должен перейти в учебную.

4. Приучать ребенка к режиму: за час до сна отключать все гаджеты, телевизор, можно почитать книжку, чтобы успокоиться. Делать это лучше заранее, а не с 1 сентября, сообщает Вслух.ру.