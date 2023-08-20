Тюменцы побывали на "Зеленой экскурсии"

Видео из рубрики "Эко - значит дом", снятое в парке имени Гагарина, появилось на Тюменском образовательном канале. Юные тюменцы прошли по экологической тропе и узнали много нового по истории и наполнению парка. "Зеленую экскурсию" для них провела специалист Тюменского движения "ЧИР" Наталья Кискина.

Стартовал маршрут у банера, который содержит информацию о трех экологических тропах, объединенных в один маршрут. На нем есть QR-код, отсканировав который, можно понять, чем примечательно то или иное место.

С помощью специальных значков легко сориентироваться по теме – археология, орнитология или ботаника. Другие банеры на маршруте знакомят с историей парка и указывают, где были древние стоянки людей.

Экологи обещают установить еще пять информационных стендов, которые объяснят, например, что такое подрост, как устроен муравейник и почему местное озеро называется Круглым, сообщает Вслух.ру.