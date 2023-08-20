В августе стоит начать готовить виноград к зиме

Для лучшего и более быстрого созревания виноградной грозди нужно как можно больше солнечного света, рассказывает дачница Нина Щербакова. Поэтому именно в августе все нижние листья и пасынки следует удалить до уровня гроздей.

В августе виноградные кусты следует обязательно 2-3 раза подкормить Монокалий фосфатом, чтобы хорошо вызрела лоза и куст перезимовал без потерь. В сентябре, когда ночные температуры достаточно низкие, то растение прекращает свою вегетацию, поэтому все нижние пасынки аккуратно нужно убрать.

Для сохранения ягод в заморозки кусты следует на ночь укрывать нетканым материалом сверху, а днем материал снимать. Таким образом, ягоды наберут больше сахаров и лучше созреют.

Подготовка к укрытию должна проводится многим ранее, практически сразу, после сбора урожая и опадения листвы. Землю под виноградными кустами необходимо обильно пролить, чтобы предотвратить ее растрескивание и промерзание. Лучше всего это сделать, когда ночная температура начнет опускаться ниже 0. В данный период, получив порцию влаги, куст винограда уже не сможет продолжить вегетацию, сообщает Тюменская область сегодня.