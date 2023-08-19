Скоро наступит пора сбора яблок

Обычно сбор яблок приходится на период с сентября по ноябрь.

- Собирайте яблоки рекомендуется в стадии технической зрелости. Полной зрелости они должны достигнуть уже во время хранения. Если пропустить этот момент, или собрать яблоки раньше, это сократит их срок хранения, - делится дачница Нина Петрова.

Рекомендуют хранить яблоки при температуре 0-8 градусов. Срок хранения летних сортов - 1-2 месяца, зимние можно сберечь до весны. Держать эти фрукты лучше в погребе, на балконе, чердаке, в подполье или холодильнике, чтобы они дольше оставались хрустящими и свежими. Нина Петрова советует каждый плод обернуть бумагой и хранить на стеллажах или в ящиках.

Если намереваетесь долго хранить, тогда обработайте яблоки воском, глицерином либо парафином, сообщает АиФ-Тюмень.