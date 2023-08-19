В Тюмени открыли социальное арт-пространство "Телогрейка"

В Тюмени стартовал социальный проект "Телогрейка", реализуемый по инициативе центра внешкольной работы "Дзержинец" и при поддержке администрации города Тюмени. он направлены на организацию досуга и поддержку ребят группы риска.

В помещении сделан ремонт, завезены мебель и оборудование, собрана коллекция настольных игр. Организаторы создали уютную и доброжелательную атмосферу, позволяющую почувствовать юным гостям, оказавшимся с трудной жизненной ситуации, что им здесь всегда рады и готовы помочь. Новое арт-пространство будет работать ежедневно с 11 до 16 часов.

"Название проекта связано с тем, что мы хотим, чтобы вам, ребята, здесь было тепло и уютно, как в телогреечке, которая вас обнимает и согревает", - отметила в приветствии директор центра "Дзержинец" Алена Товескина.

Городской центр внешкольной работы "Дзержинец" более пятидесяти лет занимается воспитанием трудных подростков в Тюмени, регулярно проводит мероприятия, реализует соцпроекты по адаптации несовершеннолетних группы риска, участвует и побеждает в грантовых конкурсах. Проект "Телогрейка" реализуется на средства муниципального гранта, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.