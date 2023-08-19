Тюменки поучаствуют в "RADI SVETA"

С 27 августа по 4 сентября состоится международный театральный фестиваль RADI SVETA. Туда отправятся менеджер проектов Молодежного театрального центра "Космос"

Аэлита Садретдинова и руководитель художественного отдела Маша Хайбуллина.

Аэлита Садретдинова, автор социально-театрального проекта "Привет, сосед" и номинант премии "Золотая маска" за спектакль "Аэлита. Инвентаризация" поедет развивать навыки в сайт-специфик театре. Маша Хайбуллина отправится на фестиваль во второй раз, в качестве художника. Идея спектакля у тюменок уже есть.

— В этом году мы создадим сайт-специфик спектакль на основе бурятских сказок. Пока не могу сказать, что именно там будет, потому что на арт-резиденции все решается в процессе. Я хочу сделать для него декорации из натуральных материалов — дерева, камня, ткани — никакого пластика, ничего, что не вписывалось бы в пейзаж и природу Ольхона, — поделилась Маша Хайбуллина, руководитель художественного отдела "Космоса".

В программе фестиваля мастер-классы, участие в спектаклях и съемках короткометражных фильмов жанра "кинотанец", лекции от ведущих специалистов в сфере современного танца, сообщает Мегатюмень.