Фуат Сайфитдинов: забота о семьях участников СВО остаётся главным приоритетом в нашей работе

В Тюменской области семьи участников специальной военной операции находятся в зоне особого внимания. Им оказывается всесторонняя поддержка и помощь, проводятся различные мероприятия, в том числе выездные.

Так для детей бойцов СВО в период летних каникул была организована восьмидневная экологическая поездка на Полярный Урал. Она стала возможна благодаря департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО и поддержке председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова.

Подростки из Викулово, Заводоуковска, Тюмени и Тюменского района жили в палаточном лагере на территории поселка Полярный. Опытные вожатые проводили с ребятами занятия по экологии, биологии, геологии, и конечно показывали самые живописные места ямальской земли.

"Хочу еще раз съездить на Ямал. Больше всего мне запомнились красивые виды на горы, внимательные вожатые и поход в Нефритовую долину к водопаду", - поделился Кирилл Губин из Заводоуковска.

"У нас были двухчасовые походы на ближайшие горы с ледниками. Самый запоминающийся - это шестичасовой поход к водопаду в Нефритовой долине. Участвовали в разных квестах. Жили в шалашах, спали в теплых спальниках. Запомнились белые ночи и ветер. Было замечательно!", - поделилась своими впечатлениями Виктория.

"Близким и родным участников СВО сейчас нелегко. Поэтому необходимо каждую семью окружить заботой, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И мы делаем всё, что в наших силах. В этот раз для детей была организована поездка на Ямал. Ребята довольны, а это самое главное. Лучшая поддержка наших бойцов – это радостные и счастливые лица их детей. Нашим героям важно знать, что дома всё в порядке", – поделился спикер облдумы Фуат Сайфитдинов.

Отметим, что поездка состоялась в рамках проекта "Надёжный тыл".